Jhansi News: लाख कोशिश के बाद भी कम नहीं हो रही कच्ची शराब
झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:02 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:02 AM IST
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झांसी। आबकारी विभाग की लाख कोशिश के बाद भी कच्ची शराब की बिक्री बंद नहीं हो रही है। महानगर के तमाम इलाकों समेत ग्रामीण इलाकों में भी आसानी से कच्ची शराब पीने वालों को मुहैया हो जाती है।
महानगर में सीपरी बाजार के गणेश चौराहे के पास, पंचवटी, आईटीआई के पीछे समेत कोतवाली, प्रेमनगर एवं नवाबाद इलाके में भी धड़ल्ले से कच्ची शराब मिल जाती है। इसी तरह ग्रामीण इलाकों में भी कच्ची शराब तयशुदा जगहों पर आसानी से उपलब्ध हो रही है हालांकि जिला आबकारी अधिकारी मनीष कुमार का कहना है कि कच्ची शराब की रोकथान के लिए दस दिनों का विशेष अभियान शुरू किया गया है। 17 सितंबर तक यह अभियान शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में चलाया जा रहा है। रोजाना ही कच्ची शराब बेचने वालों की धरपकड़ करने के साथ ही उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा रही है। उनका कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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महानगर में सीपरी बाजार के गणेश चौराहे के पास, पंचवटी, आईटीआई के पीछे समेत कोतवाली, प्रेमनगर एवं नवाबाद इलाके में भी धड़ल्ले से कच्ची शराब मिल जाती है। इसी तरह ग्रामीण इलाकों में भी कच्ची शराब तयशुदा जगहों पर आसानी से उपलब्ध हो रही है हालांकि जिला आबकारी अधिकारी मनीष कुमार का कहना है कि कच्ची शराब की रोकथान के लिए दस दिनों का विशेष अभियान शुरू किया गया है। 17 सितंबर तक यह अभियान शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में चलाया जा रहा है। रोजाना ही कच्ची शराब बेचने वालों की धरपकड़ करने के साथ ही उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा रही है। उनका कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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