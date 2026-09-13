Jhansi News: -हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी कल

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महंत मार्तंड स्वामी के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 13 सितंबर रविवार को सुबह 07:05 बजे से 14 सितंबर सोमवार को सुबह 07:08 बजे तक रहेगी। उदयाकाल तिथि होने के कारण हरतालिका तीज व्रत रखा जाएगा।सोमवार 14 सितंबर को चतुर्थी तिथि सुबह 07:09 बजे से प्रारंभ होगी। पर्व पर चित्रा एवं स्वाति नक्षत्र तथा ब्रह्म योग रहेगा। मध्याह्न में भगवान गणेश की स्थापना होगी और गणेश उत्सव प्रारंभ होगा। उनके अनुसार बुंदेलखंड में हरतालिका तीज व्रत पर्व का विशेष महत्व है। घरों में केला व आम के पत्तों तथा साड़ियों से रंग-बिरंगी झांकियां सजाई जाती हैं। भगवान शिव एवं माता पार्वती को विराजमान कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है।