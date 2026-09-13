फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Body of Class 9 student found hanging; she was getting ready for school.

Jhansi News: स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही नौंवी की छात्रा का फंदे से लटका मिला शव

Sun, 13 Sep 2026 02:03 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:03 AM IST
विज्ञापन
Body of Class 9 student found hanging; she was getting ready for school.
झांसी। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के बूढ़ा गांव निवासी साक्षी पाल (14) पुत्री अमर सिंह पाल का शव शनिवार सुबह फंदे पर लटका मिला। परिजनों का कहना है कि वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। नहाने के बाद वह अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर उसने फंदा लगाकर जान दे दी। परिजनों के मुताबिक बीमारी की वजह से परेशान होकर उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। किशोरी का शव मिलने की सूचना पर सीपरी बाजार पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने किशोरी का शव फंदे से उतारकर उसे पोस्टमार्टम भेजा। पुलिस मामले की आगे भी जांच कर रही है।
विज्ञापन

बूढ़ा गांव निवासी अमर सिंह खेती-किसानी करते हैं। उनकी मझली बेटी साक्षी गणेश चौराहा के पास स्थित सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में नौ की छात्रा थी। परिजनों ने बताया कि शनिवार को पिता एवं मां रूचि रिश्तेदारी में गए थे। घर पर बच्चे थे। सुबह करीब सात बजे साक्षी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। नहाने के बाद वह अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब उसका भाई कमरे में पहुंचा तब उसका शव कुंडे पर फंदे से
विज्ञापन

लटका मिला। यह देखकर वह चीख उठा। आसपास के लोग भी पहुंच गए। साक्षी की मौत की सूचना पर पिता एवं मां भी रोते-बिलखते लौट आए। छानबीन के लिए पुलिस भी पहुंच गई। फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। परिजनों ने बताया कि साक्षी पिछले दो साल से गले की बीमारी से परेशान थी। उसका काफी इलाज कराया गया लेकिन, कामयाबी नहीं मिली। इस वजह से वह परेशान रहती थी। सीपरी बाजार थाना प्रभारी जय प्रकाश चौबे का कहना है कि प्रारंभिक छानबीन में फंदा लगाकर सुसाइड की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत की सही वजह मालूम चल सकेगी। पुलिस ने उसके पास से किसी तरह के सुसाइड नोट के बरामद होने से इन्कार किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed