Jhansi News: ग्वाला टीम खुशीपुरा ने इनामी राशि से कराया भंडारा
झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:23 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:23 AM IST
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टोड़ी फतेहपुर। मोहल्ला खुशीपुरा के मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर परिसर में ग्वाला टीम खुशीपुरा ने विशाल भंडारे का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और नगरवासियों ने प्रसाद ग्रहण किया। टीम ने क्षेत्र की दही मटकी प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इन प्रतियोगिताओं से मिली इनामी राशि से यह भंडारा कराया गया। ग्वाला टीम अध्यक्ष महेंद्र कुशवाहा ने बताया कि इनामी राशि सदस्यों में नहीं बांटी जाती। इसे धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में खर्च किया जाता है। शेष धनराशि मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य में उपयोग होगी। टीम का उद्देश्य पुरस्कार राशि का उपयोग सामाजिक कार्यों में करना है। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र कुशवाहा ने मंदिर परिसर में एपेक्स डलवाने की घोषणा की। इस अवसर पर सभासद राजकुमार दुबे, अरविंद समेले, रहीश घोष, नितिन गौतम, बफाती खां, शंकरलाल कुशवाहा, ओमप्रकाश कुशवाहा, शगुन घोष, लखन कुशवाहा, बद्री यादव आदि मौजूद रहे। संवाद
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