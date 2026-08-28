रक्षाबंधन: दिन भर राखी बांधने का शुभ समय, पर्व पर रहेगा सुकर्मा योग एवं शतभिषा नक्षत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Fri, 28 Aug 2026 07:39 AM IST
सार
भद्रा न होने की वजह से बहनें दिन भर में किसी भी शुभ समय में भाइयों को राखी बांध सकती हैं। चंद्रग्रहण विदेश में रहेगा। यह भारत में नजर नहीं आएगा।
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विस्तार
भाई-बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन शुक्रवार को उत्साह से मनाया जाएगा। आचार्य सुबोध शास्त्री के अनुसार, पर्व पर सुकर्मा योग एवं शतभिषा नक्षत्र रहेगा। भद्रा न होने की वजह से बहनें दिन भर में किसी भी शुभ समय में भाइयों को राखी बांध सकती हैं। चंद्रग्रहण विदेश में रहेगा। यह भारत में नजर नहीं आएगा।
बहनें अपने भाइयों की कलाइयों में राखी बांधकर परमात्मा से उनके सुखद जीवन एवं लंबी आयु की कामना करेंगी। भाई अपनी बहनों से आशीर्वाद प्राप्त कर उन्हें आकर्षक उपहार देंगे और उनकी रक्षा का व्रत धारण करेंगे। सनातन धर्म में रक्षाबंधन पर्व का विशेष महत्व है। पर्व को लेकर बृहस्पतिवार को घरों में विशेष उत्साह छाया रहा। घरों में मनभावन पकवान बनाए गए। त्योहार को लेकर तैयारियां जोरों पर रही।
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बहनें अपने भाइयों की कलाइयों में राखी बांधकर परमात्मा से उनके सुखद जीवन एवं लंबी आयु की कामना करेंगी। भाई अपनी बहनों से आशीर्वाद प्राप्त कर उन्हें आकर्षक उपहार देंगे और उनकी रक्षा का व्रत धारण करेंगे। सनातन धर्म में रक्षाबंधन पर्व का विशेष महत्व है। पर्व को लेकर बृहस्पतिवार को घरों में विशेष उत्साह छाया रहा। घरों में मनभावन पकवान बनाए गए। त्योहार को लेकर तैयारियां जोरों पर रही।
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