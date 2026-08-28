Jhansi News: -बेतवा में बहे युवक का 24 घंटे बाद भी नहीं लगा सुराग

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झांसी। सुकुवां-ढुकुवां बांध पर पिकनिक मनाने पहुंचे युवक का बेतवा नदी में बह जाने के 24 घंटे बाद भी सुराग नहीं लग सका है। उसकी तलाश के लिए बृहस्पतिवार को कानपुर से एसडीआरएफ टीम को भी बुलाया गया। टीम भी पूरे दिन तलाशी रही। बेतवा में तेज बहाव को देखते हुए युवक के काफी आगे तक बह जाने की आशंका जताई जा रही है।ललितपुर के तालबेहट के विरधा गांव निवासी सुखदेव (20) पुत्र ख्याली राम अपने दोस्तों के साथ यहां पिकनिक मनाने पहुंचा था। शाम करीब 4 बजे सुखदेव अपने तीन दोस्तों के साथ बांध के बहाव की ओर खड़ा होकर सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान अचानक पांव फिसलने से वह बेतवा नदी के तेज बहाव में जा गिरा। देखते-देखते वह आंखों से ओझल हो गया। हादसे के बाद से ही पुलिस उसे तलाशने में जुटी रही, लेकिन उसका पता नहीं चला। नत्थी खेड़ा प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि एसडीआरएफ टीम की मदद से युवक की तलाश की जा रही है। उसका सुराग अभी तक नहीं लग सका है। इसके लिए झांसी में भी अलर्ट किया गया है। उधर, युवक का पता न चलने से उसके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पिता ख्याली बेटे का पता लगा देने के लिए पुलिसकर्मियों से गुहार लगाते रहे।