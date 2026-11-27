विज्ञापन

झांसी। स्वास्थ्य मंत्रालय की कॉमन रिव्यु मिशन (सीआरएम) टीम बृहस्पतिवार को दोबारा जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए अचानक पहुंची। उन्होंने आईसीयू, ओपीडी, इमरजेंसी और आयुष विंग के सघन निरीक्षण किया। वेंटिलेटर के बैकअप के लिए इनवर्टर लगाने और इमरजेंसी के प्रथम तल पर विस्तार करने के लिए कहा।जिला अस्पताल में सुबह करीब 10:30 बजे उस समय हड़कंप मच गया, जब सीआरएम की टीम अचानक पहुंच गई। टीम सीधे इमरजेंसी वार्ड पहुंची और व्यवस्थाओं को देखा। इस बीच पहुंचे एसआईसी डॉ. आरके सक्सेना को ईएमओ कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग के निर्देश दिए।आईसीयू में पूछा कि बिजली गुल होने के बाद जनरेटर खराब हो जाता है, तो कैसे वेंटिलेटर को चालू रखा जा सकता है। इस पर निर्देश दिए कि इन्वर्टर के माध्यम से बैकअप की व्यवस्था की जाए, ताकि गंभीर रोगी की जान खतरे में नहीं पड़े। इसके बाद टीम ने ओपीडी का जायजा लिया और फिर सीधे आयुष विंग पहुंची, जहां उपचार के लिए आए रोगियों से दवाओं के बारे में पूछताछ की। लौटते समय एसआईसी से कहा कि वह इमरजेंसी का विस्तार प्रथम तल पर करें ताकि लोगों को राहत मिले।