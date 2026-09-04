Jhansi: भगवान कामदगिरि के दर्शनार्थ 24 श्रद्धालुओं का जत्था पैदल चित्रकूटधाम रवाना

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यात्रा शुरू करने से पहले सभी श्रद्धालुओं ने गांव के विभिन्न देवालयों पर माथा टेककर पूजा-अर्चना की और कामतानाथ भगवान से यात्रा निर्विघ्न यात्रा की कामना करते हुए गाजे-बाजे के साथ गांव के बाहर स्थित अंजनी नंदन हनुमान मंदिर तक पहुंचाकर विदाई दी। वहीं सभी भक्तों को प्रधान राजेंद्र कुमार तिवारी ने तिलक लगाकर एवं फूल-माला पहनाकर सम्मान किया और शुभ यात्रा की मंगल कामना की। सुरक्षा की दृष्टि से उपनिरीक्षक विजय शंकर मिश्रा पुलिस बल के साथ मौजूद रहे, इस मौके पर प्रमुख रूप से राजेंद्र कुमार तिवारी, रवीन्द्र मिश्रा, विनोद पाठक, प्रकाश चन्द्र गुप्ता, दीपक गुप्ता सहित अन्य ग्रामीण जन मौजूद रहे।

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मौसम के प्रतिकूल मिजाज के बावजूद, भदईंया अमावस्या के अवसर पर ककरबई क्षेत्र से 24 श्रद्धालुओं का एक जत्था शुक्रवार को कामतानाथ भगवान के दर्शन के लिए पैदल चित्रकूटधाम के लिए रवाना हुआ।