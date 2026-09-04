Jhansi News: माताटीला बांध के 12 गेट खुले, 87 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा
झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:25 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:25 AM IST
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झांसी। माताटीला बांध का जलस्तर लगातार बढ़ने के बाद पानी की निकासी तेज कर दी गई है। बृहस्पतिवार को बांध से 87,008 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके लिए बांध के 12 गेट चार-चार फीट तक खोले गए। बांध का जलस्तर 307.63 मीटर पहुंच गया है, जबकि फुल रिजर्वायर लेवल (एफआरएल) 308.46 मीटर है। बांध में इस समय 553.64 एमसीएम पानी है। बांध से छोड़े जा रहे पानी में पावर हाउस से 4,324 क्यूसेक तथा गेटों से 82,684 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है। पानी की तेज निकासी के चलते बांध के अनुप्रवाह क्षेत्र में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। ब्यूरो
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