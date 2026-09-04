Jhansi: आईटीआई में प्रवेश की अंतिम तिथि सात अगस्त तक बढ़ी, तीन नए ट्रेड भी जुड़े
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Fri, 04 Sep 2026 08:49 PM IST
सार
प्रथम चरण में कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रमाणपत्र सत्यापन और प्रवेश की अंतिम तिथि पहले चार अगस्त थी, जिसे अब सात अगस्त तक बढ़ा दिया गया है।
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विस्तार
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राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को एक और अवसर मिला है। प्रवेश की अंतिम तिथि अब सात अगस्त तक बढ़ा दी गई है। यह कदम तकनीकी शिक्षा के माध्यम से रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए है।
झांसी स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इस वर्ष तीन नए ट्रेड जोड़े गए हैं। अब संस्थान में कुल 28 ट्रेडों में प्रवेश दिया जाएगा। इन ट्रेडों में कुल 1084 सीटों पर युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका मिलेगा। संस्थान के प्रधानाचार्य एसके श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रमाणपत्र सत्यापन और प्रवेश की अंतिम तिथि पहले चार अगस्त थी, जिसे अब सात अगस्त तक बढ़ाया गया है।
जनपद में कुल पांच राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं। इन सभी संस्थानों में लगभग 2300 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। यह पहल युवाओं को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में कुशल बनाने में मदद करेगी। इससे उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।
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झांसी स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इस वर्ष तीन नए ट्रेड जोड़े गए हैं। अब संस्थान में कुल 28 ट्रेडों में प्रवेश दिया जाएगा। इन ट्रेडों में कुल 1084 सीटों पर युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका मिलेगा। संस्थान के प्रधानाचार्य एसके श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रमाणपत्र सत्यापन और प्रवेश की अंतिम तिथि पहले चार अगस्त थी, जिसे अब सात अगस्त तक बढ़ाया गया है।
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जनपद में कुल पांच राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं। इन सभी संस्थानों में लगभग 2300 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। यह पहल युवाओं को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में कुशल बनाने में मदद करेगी। इससे उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।
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