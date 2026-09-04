Jhansi: आईटीआई में प्रवेश की अंतिम तिथि सात अगस्त तक बढ़ी, तीन नए ट्रेड भी जुड़े

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झांसी स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इस वर्ष तीन नए ट्रेड जोड़े गए हैं। अब संस्थान में कुल 28 ट्रेडों में प्रवेश दिया जाएगा। इन ट्रेडों में कुल 1084 सीटों पर युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका मिलेगा। संस्थान के प्रधानाचार्य एसके श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रमाणपत्र सत्यापन और प्रवेश की अंतिम तिथि पहले चार अगस्त थी, जिसे अब सात अगस्त तक बढ़ाया गया है।जनपद में कुल पांच राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं। इन सभी संस्थानों में लगभग 2300 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। यह पहल युवाओं को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में कुशल बनाने में मदद करेगी। इससे उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।