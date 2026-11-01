झांसी में गरमाया वकील-पुलिस विवाद: दरोगा और सिपाही से धक्कामुक्की करती दिखी अधिवक्ताओं की भीड़, सीसीटीवी जारी

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वहीं, तीसरे फुटेज में कोतवाली प्रभारी अंजन कुमार सिंह के कक्ष में अधिवक्ता रोमेश अग्रवाल और विनय के बीच बातचीत का दृश्य है। उधर, प्रशासनिक न्यायमूर्ति समित गोपाल के साथ हुई बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उन्हें भी ये फुटेज दिखाए। विज्ञापन



कोतवाली प्रभारी के कक्ष का 26 सेकेंड का फुटेज बुधवार शाम 7:12 बजे का है। इसमें कोतवाली प्रभारी अपनी कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। इसी दौरान अधिवक्ता रोमेश अग्रवाल उनके कक्ष में प्रवेश करते हैं। विज्ञापन विज्ञापन

वहीं, तीसरे फुटेज में कोतवाली प्रभारी अंजन कुमार सिंह के कक्ष में अधिवक्ता रोमेश अग्रवाल और विनय के बीच बातचीत का दृश्य है। उधर, प्रशासनिक न्यायमूर्ति समित गोपाल के साथ हुई बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उन्हें भी ये फुटेज दिखाए।कोतवाली प्रभारी के कक्ष का 26 सेकेंड का फुटेज बुधवार शाम 7:12 बजे का है। इसमें कोतवाली प्रभारी अपनी कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। इसी दौरान अधिवक्ता रोमेश अग्रवाल उनके कक्ष में प्रवेश करते हैं। झांसी के नवावाद थाने में चार अधिवक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अधिवक्ता-पुलिस विवाद और गहरा गया है। शनिवार को पुलिस ने घटना से जुड़े तीन सीसीटीवी फुटेज जारी किए। इनमें दो फुटेज में अधिवक्ताओं की भीड़ उपनिरीक्षक मोहित कुमार और सिपाही भूपेंद्र के साथ धक्कामुक्की करती नजर आ रही है।

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फुटेज में कोतवाली प्रभारी अंजन सिंह यह कह रहे हैं कि आप बाहर जाइए। इस पर रोमेश कहते हैं कि उन्हें बात करनी है। तभी सामने कुर्सी पर बैठे विनय कहते हैं कि रोमेश उनके मामले में पैरवी करेंगे। इस पर कोतवाली प्रभारी कहते सुनाई देते हैं कि जब उनकी बात न सुनी जाए, तब वे जिसकी मदद लेनी लेनी हो, उसकी मदद लें। इसके बाद रोमेश कक्ष से बाहर चले जाते हैं।

कुछ देर बाद विनय भी बाहर जाते दिखाई देते हैं। गौरतलब है कि अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया था कि कोतवाली प्रभारी अंजन सिंह ने अधिवक्ता रोमेश अग्रवाल के साथ गाली-गलौज कर उन्हें अपमानित किया।



इसके विरोध में शुक्रवार को बड़ी संख्या में अधिवक्ता कलेक्ट्रेट में जुटे थे। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रमोद शिवहरे की अगुवाई में अधिवक्ता ज्ञापन देने जा रहे थे। इसी दौरान पुलिसकर्मियों से उनकी झड़प हो गई। विवाद के बाद पुलिस ने घटना से जुड़े तीनों फुटेज जारी किए।

एसपी सिटी बोलीं- कोतवाली प्रभारी ने नहीं किया दुर्व्यवहार, अधिवक्ता बना रहे दबाव

एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच में कोतवाली प्रभारी की ओर से दुर्व्यवहार किए जाने की बात सामने नहीं आई है। कलेक्ट्रेट परिसर में लगे कैमरों के फुटेज में दरोगा और सिपाही के साथ धक्कामुक्की तथा मोबाइल छीनने की घटना कैद हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में अधिवक्ताओं के खिलाफ विवेचनाएं चल रही हैं और दबाव बनाने के लिए यह कृत्य किया गया।