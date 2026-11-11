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Jhansi News: पराली जलाने से घटेगी खेतों की उर्वरता

Wed, 11 Nov 2026 01:41 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:41 AM IST
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Burning stubble will reduce soil fertility.
झांसी। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उप निदेशक कृषि बुद्धदेव द्विवेदी ने किसान सेवा रथ भ्रमण कार्यक्रम के तहत रवाना किया। कहा कि पराली जलाने से खेत के मित्र कीट भी मृत होते हैं। साथ ही मृदा के पोषक तत्वों की भी क्षति होती है। इससे पैदावार में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
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उप निदेशक कार्यालय से रथ को रवाना करते हुए उन्होंने महिला सशक्तिकरण को चरितार्थ करती महिला किसान एवं अन्य कृषकों से अपील करते हुए कहा कि खेत में आग न लगाएं। कृषि अवशेष व घरों का कूड़ा खेत में किसी भी दशा में न जलाएं। पराली प्रबंधन से किसानों की आय को बढ़ाया जाए और इसे मूर्त रूप देने के लिए किसानों को निशुल्क वेस्ट डी-कंपोजर कैप्सूल वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से मोंठ, बड़ागांव व विकासखंड चिरगांव के किसानों को जागरूक करने पर बल देते हुए कहा कि खेत में आग लगाने से वायुमंडल दूषित होता है।
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उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हरित अभिकरण के आदेशानुसार फसल अवशेष जलाना दंडनीय अपराध है। राजस्व ग्राम के लेखपाल को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह अपने क्षेत्र में फसल अवशेष जलने की घटनाएं न होने दें। घटना उनके क्षेत्र में पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने क्षेत्र में फसल अवशेष को जलने से रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि रथ के माध्यम से किसानों को जानकारी दी जाएगी कि पराली जलाएं नहीं, बल्कि आय का जरिया बनाएं।
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