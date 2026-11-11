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Jhansi News: मेडिकल कॉलेज में 61.50 करोड़ से बनेंगे दो गर्ल्स हॉस्टल

Wed, 11 Nov 2026 01:36 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:36 AM IST
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Two girls hostels to be built at the medical college at a cost of 61.50 crore
झांसी। मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर कार्य कराए जा रहे हैं। करीब 61.50 करोड़ रुपये की लागत से तीन बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें 272 बेड क्षमता का यूजी गर्ल्स हॉस्टल, 64 बेड का पीजी गर्ल्स हॉस्टल और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग शामिल है। इनसे छात्राओं को परिसर में ही सुरक्षित आवास मिलेगा। वहीं विद्यार्थियों को लाइब्रेरी, परीक्षा भवन, मिनी ऑडिटोरियम और कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं नए शिक्षा सत्र तक मिलेंगी।
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मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटों में बढ़ोतरी होने से छात्राओं की संख्या भी बढ़ी है। ऐसे में मौजूदा हॉस्टल की क्षमता कम पड़ने लगी थी। कई छात्राओं को निजी हॉस्टल और किराये के मकानों में रहना पड़ रहा था। इस समस्या को देखते हुए करीब 26 करोड़ रुपये की लागत से 272 बेड क्षमता का नया यूजी गर्ल्स हॉस्टल बनाया जा रहा है। इसमें छात्राओं के लिए आधुनिक कमरे, अध्ययन कक्ष, मैस आदि होगी।
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इसके अलावा 6.50 करोड़ रुपये की लागत से 64 बेड का पीजी गर्ल्स हॉस्टल भी बनाया जा रहा है। इसके तैयार होने पर पीजी छात्राओं को कॉलेज परिसर में ही रहने की सुविधा मिलेगी। इससे उन्हें विभागों, अस्पताल और आपातकालीन ड्यूटी में आसानी होगी। खासकर नाइट ड्यूटी और अकादमिक गतिविधियों के दौरान छात्राओं को सहूलियत मिलेगी।
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0- एक ही छत के नीचे मिलेंगी ये शैक्षणिक सुविधाएं
मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य कार्यालय के पास 29 करोड़ रुपये से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें यूजी और पीजी विद्यार्थियों के लिए केंद्रीय लाइब्रेरी, परीक्षा भवन, मिनी ऑडिटोरियम और कैफेटेरिया बन रहा है। वर्तमान में परीक्षा भवन नहीं होने से परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को परेशानी होती है। वहीं, विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या के अनुपात में मौजूदा लाइब्रेरी भी छोटी पड़ रही है। नई बिल्डिंग बनने से विद्यार्थियों को पढ़ाई और परीक्षाओं के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
प्रधानाचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार का कहना है की छात्रावासों के बनने से एमबीबीएस और पीजी की छात्राओं को आसानी से हॉस्टल मिल जाएंगे।
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