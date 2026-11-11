Jhansi News: आपसी विवाद में भाभी की बहन को पीट-पीटकर मार डाला

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सहायक पुलिस अधीक्षक सिमरन सिंह के मुताबिक शशि के पड़ोस में रिश्ते में ननद लगने वाली मीना रायकवार रहती थी। सात नवंबर की रात मीना अपने दोस्तों के साथ नशा कर रही थी। इसी दौरान उनका आपस में विवाद होने लगा। शशि के पति विजय ने मीना की बेटी को गाली दे दी। इससे नाराज होकर मीना और उसके साथियों ने विजय को पीट दिया। बीच बचाव करने पहुंची उसकी पत्नी शशि को भी पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। डंडे से मारकर शशि का सिर फोड़ दिया। अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई। पति विजय की तहरीर पर मीना, शनि रायकवार, चंदन रायकवार और कृष्णा के खिलाफ प्रेमनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जांच में बरुआसागर के बड़ा हार निवासी आकाश उर्फ विशाल रायकवार की भूमिका भी सामने आई। आरोपी भागने की फिराक में थे। सोमवार देर-रात पुलिस ने मीना समेत चंदन, आकाश उर्फ विशाल, शनि रायकवार को प्रेमनगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से हत्या में इस्तेमाल डंडा भी बरामद हुआ है।