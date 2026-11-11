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Jhansi News: ट्रेन आने से पहले प्लेटफार्म पर गूंजी नवजात की किलकारी

Wed, 11 Nov 2026 01:35 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:35 AM IST
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A newborns cries echoed on the platform before the train arrived.
झाँसी। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो-तीन पर सोमवार की रात ट्रेन का इंतजार कर रही महिला को अचानक प्रसव पीड़ा होने लगी। ऐसे में खाकी वर्दीधारी मददगार बनकर सामने आए। आरपीएफ जवानों की तत्परता और रेलवे चिकित्सक की मदद से प्लेटफार्म पर ही महिला का सुरक्षित प्रसव कराया गया। कुछ ही देर में वहां नवजात की किलकारी गूंजने लगी।
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बताते है कि रात करीब 8:46 बजे रेलवे सुरक्षा बल को सूचना मिली कि प्लेटफार्म नंबर दो-तीन पर आरपीएफ-जीआरपी ब्रिज के पास एक महिला यात्री प्रसव पीड़ा हो रही है। सूचना मिलते ही एएसआई मनोज एस. तोमर, महिला आरक्षक उमा सिकरवार के साथ मौके पर पहुंचे। रेलवे चिकित्सक डॉ. शुभानी और मेडिकल स्टाफ को सूचना दी गई। करीब 9:37 बजे डिप्टी एसएस एमआर राय और चिकित्सक मौके पर पहुंचे। स्टेशन परिसर में ही महिला का सुरक्षित प्रसव कराया गया। महिला ने स्वस्थ बेटे को जन्म दिया।
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महिला निशा वंशकार (25) पत्नी रवि वंशकार निवासी ग्राम सलैया थाना अमोला जिला शिवपुरी है। प्रसव के बाद एंबुलेंस से निशा और उसके नवजात बेटे को पति रवि वंशकार और ननद रीना के साथ मेडिकल कॉलेज भेजा गया।
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