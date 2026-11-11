Jhansi News: जिले में मऊरानीपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा मतदेय स्थल

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झांसी। झांसी और जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली जनपद की चारों विधानसभा क्षेत्रों में प्रस्तावित मतदान स्थलों के सभी प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग ने अनुमोदित कर दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी/ डीएम गौरांग राठी ने बताया कि झांसी संसदीय क्षेत्र की बबीना विधानसभा के लिए 383 मतदेय स्थल, झांसी सदर विधानसभा के लिए 440, मऊरानीपुर विधानसभा के लिए 492 और जालौन संसदीय क्षेत्र की गरौठा विधानसभा के लिए 428 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। ब्यूरो