Jhansi: पत्नी के मायके जाने के बाद पति ने फंदा लगाकर दी जान, फंदे पर बेटे को लटका देख मां हुई अचेत

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वीरसिंग गांव निवासी अवधेश दो भाइयों में बड़ा था। मां राजेश्वरी देवी के साथ गांव में रहता था, जबकि छोटा भाई गांव से बाहर रहता था। वह खेती-किसानी करके परिवार का पालन पोषण करता था। परिवार में पत्नी भारती, बेटी दीक्षा और बेटा समीर हैं। दोनों पढ़ाई करते हैं। परिजन ने बताया रक्षाबंधन पर भारती बेटे के साथ मायके इकारा गांव चली गई। घर पर बेटी दीक्षा थी। शनिवार शाम दीक्षा चाचा के घर चली गई। रात को मां राजेश्वरी खाना खाने के लिए बेटे बुलाने कमरे पर गईं, वहां कमरा खुला था। पंखे पर दुपट्टे के सहारे अवधेश का शव लटका था। यह देख वह अचेत हो गईं। सूचना पर पुलिस पहुंच गई। नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव के मुताबिक शव का पोस्टमार्टम कराया गया लेकिन, सुसाइड की वजह मालूम नहीं चल सकी है।

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मोंठ के वीरसिंग गांव निवासी अवधेश कुमार (40) पुत्र लखन ने पत्नी के मायके जाने के बाद फंदा लगाकर जान दे दी। शनिवार शाम जब मां उसे खाना खाने के लिए बुलाने गईं, तब उसका शव फंदे से लटका मिला। परिजन सुसाइड की वजह नहीं बता सके। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।