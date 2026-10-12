Jhansi News: हिमाचल और उत्तराखंड ने दर्ज की जीत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में दिन का पहला मुकाबला मिजोरम और हिमाचल के बीच खेला गया। हिमाचल ने यह मुकाबला 4-2 गोल से जीता। विजेता टीम की ओर से साहिल और हरदीप सिंह ने दो-दो गोल किए। झारखंड ने गोवा को 4-1 गोल से, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव ने अरुणाचल को 2-1 गोल से, उत्तराखंड ने असम को 3-2 गोल से हराया। उत्तराखंड की ओर से विशाल कुमार, विवेक शर्मा, मो. रोशन की स्टिक से एक-एक गोल निकला।ओडिशा ने दूसरे दिन भी शानदार खेल दिखाया और केरल को एकतरफा मुकाबले में 9-0 से पराजित किया। ओडिशा की ओर से सबसे अधिक गोल अनमोल इक्का ने तीन गोल किए। इस मौके पर वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी हिकमल उल्ला खान, क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी कर्मवीर सिंह, सुनील कुमार, ब्रजेंद्र यादव, अशोक ओझा, अशोक गुप्ता, सुषमा कुमारी, सुजीत तिवारी आदि मौजूद रहे।आज के मुकाबलेआंध्र प्रदेश बनाम बिहार : सुबह 08:45 बजेराजस्थान बनाम गुजरात : सुबह 10:30 बजेमिजोरम बनाम जम्मू-कश्मीर : दोपहर 12:15 बजेकेरल बनाम छत्तीसगढ़ : दोपहर 02:00 बजेझारखंड बनाम तेलंगाना : दोपहर 03:45 बजे