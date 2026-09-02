दोहरा हत्याकांड: दरवाजे पर दस्तक देने वालों को तलाश रही पुलिस, वारदात के समय घर के बाहर आए थे नजर

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जांच के दौरान पुलिस को घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिली। इससे पुलिस की जांच की दिशा भी बदल गई। पुलिस अभी तक जिस पर गहरा शक जता रही थी उसकी फुटेज घर पर पाई गई। इस वजह से उसकी भूमिका नजर नहीं आ रही है। पुलिस ने जांच की दिशा बदलते हुए अन्य संभावित बिंदुओं पर काम शुरू किया है। मोहल्ले और घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर कुछ लोग दंपती के घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए दिखाई दिए। वे घर के अंदर प्रवेश किए बिना वहां से चले गए। अब पुलिस इनकी पहचान करने में जुटी है। बता दें, शनिवार रात गोविंदपुरी स्थित घर से विश्वनाथ पाल (70) एवं उसकी पत्नी भुवन देवी (65) के शव बरामद हुए थे। पुलिस ने इस मामले में उसके पुत्र जगपाल की तहरीर के आधार पर किराएदार सत्येंद्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके उसे हिरासत में भी ले लिया। उससे भी पुलिस ने कई घंटे पूछताछ की लेकिन, वह भी अभी तक कुछ नहीं बता सका है। एसएसपी विकास कुमार के मुताबिक कई पहलुओं पर जांच की जा रही है। अलग-अलग पुलिस टीम खुलासे के लिए लगाई गई है।पुलिस को छानबीन में मालूम चला है कि विश्वनाथ अपने ऊपर के कमरों को रोजाना के किराये पर उठाते थे। इस वजह से रात में भी उनके यहां लोगों के आने-जाने का क्रम बना रहता था। पुलिस इस एंगल से भी छानबीन कर रही हैै।