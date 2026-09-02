Jhansi News: मुंबई सेंट्रल-कटिहार समेत विशेष ट्रेनों के मार्ग बदले, कुछ के फेरे निरस्त

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इसी प्रकार सूरत-छपरा विशेष (09065) सूरत से मंगलवार को 7:35 से रवाना होकर बीना होते हुए वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर 1:30 बजे पहुंचेगी। इसी प्रकार से वापसी में यह ट्रेन (09066) छपरा से बुधवार को 6:20 पर रवाना होकर गोविंदपुरी होते हुए वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी 17:25 बजे पहुंचेगी।ट्रेनों के मार्ग और फेरों में बदलावउत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे ने 09189/09190 मुंबई सेंट्रल-कटिहार विशेष के संचालन में बदलाव किया है। लखनऊ स्टेशन पर आरएलडीए ब्लॉक के कारण यह ट्रेन ऐशबाग स्टेशन पर रुकेगी। 09189 ऐशबाग में 13:20 बजे आएगी और 13:28 बजे जाएगी। 09190 ऐशबाग में 16:20 बजे आएगी और 16:28 बजे जाएगी। अगसौद यार्ड में कार्य के कारण इस ट्रेन के चार फेरे रद्द किए गए हैं।इन ट्रेनों के निरस्त फेरेअगसौद स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग और झांसी मंडल में बीएलटी कार्य के कारण कुछ अन्य ट्रेनों के फेरे रद्द हुए हैं। 09065 सूरत-छपरा विशेष के तीन फेरे छह, 13 अक्तूबर और 24 नवंबर को रद्द रहेंगी। 09066 छपरा-सूरत विशेष के तीन फेरे सात, 14 अक्तूबर और 25 नवंबर को रद्द रहेंगी। 09033 उधना-मालदा टाउन विशेष के दो फेरे 24 सितंबर और एक अक्तूबर को रद्द रहेंगी। 09034 मालदा टाउन-उधना विशेष के दो फेरे भी 24 सितंबर और एक अक्तूबर को रद्द रहेंगे।