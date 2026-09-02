Jhansi News: गरौठा में 22 करोड़ की सड़क को एक साल में ही फिर खोद डाला
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Wed, 02 Sep 2026 01:36 AM IST
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झांसी। सरकारी विभागों के बीच तालमेल की कमी का खामियाजा अब 22 करोड़ रुपये से बनी सड़क को भुगतना पड़ रहा है। गरौठा में करीब एक साल पहले लोक निर्माण विभाग की ओर से बनाई गई सड़क को जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के तहत पेयजल लाइन बिछाने के लिए जगह-जगह खोदा जा रहा है। नई सड़क के किनारे जेसीबी चलने से उसकी गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका है।
पीडब्ल्यूडी के अभियंताओं का कहना है कि सड़क खोदने के लिए विभाग से अनुमति नहीं ली गई, जबकि जल निगम का दावा है कि काम शुरू करने से पहले पीडब्ल्यूडी को सूचना दी गई थी। पेयजल लाइन बिछाने का काम दिल्ली की बृजगोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी करा रही है। मंगलवार को पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता रजनीश गुप्ता मौके पर पहुंचे तो सड़क के किनारे जेसीबी से खुदाई चल रही थी। करीब एक साल पहले तैयार हुई सड़क के किनारे इस तरह खुदाई किए जाने से उसके क्षतिग्रस्त होने की आशंका जताई गई है।
अनुमति पर आमने-सामने विभाग
सड़क खोदने के लिए विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई। बिना अनुमति सड़क की खुदाई से सड़क को नुकसान हो रहा है। - रजनीश गुप्ता, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी
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सरकारी कार्य में पीडब्ल्यूडी की ओर से बेवजह आपत्ति की जा रही है। पाइप लाइन बिछाने से पहले विभाग को सूचना दी गई थी। उनके अनुसार नियमानुसार खुदाई वाले हिस्से की मरम्मत भी कराई जाएगी और एनओसी लेने के बाद ही काम कराया जा रहा है। - एमएल सिंह, अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण)
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पीडब्ल्यूडी के अभियंताओं का कहना है कि सड़क खोदने के लिए विभाग से अनुमति नहीं ली गई, जबकि जल निगम का दावा है कि काम शुरू करने से पहले पीडब्ल्यूडी को सूचना दी गई थी। पेयजल लाइन बिछाने का काम दिल्ली की बृजगोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी करा रही है। मंगलवार को पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता रजनीश गुप्ता मौके पर पहुंचे तो सड़क के किनारे जेसीबी से खुदाई चल रही थी। करीब एक साल पहले तैयार हुई सड़क के किनारे इस तरह खुदाई किए जाने से उसके क्षतिग्रस्त होने की आशंका जताई गई है।
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अनुमति पर आमने-सामने विभाग
सड़क खोदने के लिए विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई। बिना अनुमति सड़क की खुदाई से सड़क को नुकसान हो रहा है। - रजनीश गुप्ता, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी
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सरकारी कार्य में पीडब्ल्यूडी की ओर से बेवजह आपत्ति की जा रही है। पाइप लाइन बिछाने से पहले विभाग को सूचना दी गई थी। उनके अनुसार नियमानुसार खुदाई वाले हिस्से की मरम्मत भी कराई जाएगी और एनओसी लेने के बाद ही काम कराया जा रहा है। - एमएल सिंह, अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण)