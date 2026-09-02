Jhansi: शिवानी हत्याकांड मामले में पति की तलाश में दबिश, ग्वालियर के घर में लगा मिला ताला

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पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि शिवानी कि करीब चार साल पहले उसने एक बैंक कर्मचारी से सगाई की थी लेकिन दोनों का रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला। इसके बाद करीब डेढ़ साल पहले शिवानी ने ग्वालियर निवासी यश ठाकुर से लव मैरिज कर ली। यश ग्वालियर में ही एक कपड़े की दुकान में सेल्स मैन है। पुसिल को मालूम चला है कि उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी ग्वालियर में दर्ज हैं। पुलिस अब शिवानी के पूर्व वैवाहिक संबंध समेत अन्य बिंदुओं को भी जांच में शामिल कर रही है। एसएसपी विकास कुमार का कहना है कि खुलासे के लिए पुलिस टीम लगाई गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है।पुलिस के मुताबिक आरोपी यश ठाकुर शिवानी का आईफोन भी अपने साथ ले गया है। फोन न मिलने से पुलिस को शिवानी के संपर्कों और घटना से पहले की गतिविधियों से जुड़े डिजिटल सुराग खंगालने में परेशानी आ रही है। पुलिस अब दूसरे माध्यमों की मदद से इन कड़ियों को जोड़ने में जुटी है वहीं, परिवार के लोगों की सीडीआर भी पुलिस खंगाल रही है। पुलिस ने शिवानी के परिवार के सदस्यों के मोबाइल नंबरों की सीडीआर भी निकलवाई है। पुलिस घटना से पहले और बाद में किन-किन लोगों से बातचीत हुई, इसे खंगाल रही है। साथ ही पुलिस दूसरे संभावित एंगल पर भी जांच कर रही है। घटना के समय शिवानी की बहन मुस्कान उसके ठीक बगल के कमरे में थी लेकिन, उसका कहना है कि उसने कोई आवाज ही नहीं सुनी। इन सभी बिंदुओं को पुलिस भी खंगाल रही है।