Jhansi News: मानसून ने बुंदेलखंड की प्यास बुझाई, 39 बांध लबालब

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इस बार अल-नीनो के प्रभाव से कम बारिश की आशंका जताई गई थी। जुलाई के आखिर तक पर्याप्त बारिश नहीं होने से प्रमुख बांधों की स्थिति भी चिंताजनक थी। उस समय राजघाट 52, माताटीला 26, पारीछा 40, सुकुवां-ढुकुवां 41, पहूज 21 और सपरार 39 फीसदी ही भरे थे। अगस्त के आखिरी दिनों में हुई अच्छी बारिश ने जलाशयों की तस्वीर बदल दी। सिंचाई विभाग के एक सितंबर के आंकड़ों के अनुसार अब कई जलाशय शत-प्रतिशत भर चुके हैं।छह प्रमुख बांध हुए शत-प्रतिशतसुकुवां-ढुकुवां, पारीछा, गंगऊ और बरियापुर समेत कई जलाशय अपनी क्षमता तक पहुंच गए हैं। सुकुवां-ढुकुवां में 29.308 एमसीएम, पारीछा में 60.796 एमसीएम, बड़वार झील में 33.780 एमसीएम, लहचूरा में 15.900 एमसीएम, गंगऊ में 28.640 एमसीएम और बरियापुर में 5.263 एमसीएम पानी दर्ज किया गया है।बेतवा बेसिन के प्रमुख जलाशयों में राजघाट 2200 एमसीएम की क्षमता के मुकाबले 2052.50 एमसीएम यानी 93.30 फीसदी भर चुका है। माताटीला में 641.06 एमसीएम क्षमता के मुकाबले 521.08 एमसीएम यानी 81.28 फीसदी पानी है। जामनी 80.79 और शहजाद 85.12 फीसदी भर चुके हैं।5.90 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का आधारजलाशयों में जमा पानी रबी सीजन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, जालौन, दतिया समेत बुंदेलखंड के कई क्षेत्रों में सिंचाई होती है। जलाशयों से करीब 5.90 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई का आधार तैयार होता है।झांसी-ललितपुर में विभिन्न नहर प्रणालियों से करीब 80 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। राजघाट के यूपी हिस्से से लोअर राजघाट नहर से करीब 39 हजार, अपर राजघाट नहर से 7050 और जाखलौन पंप कैनाल से करीब 17 हजार हेक्टेयर भूमि को पानी मिलता है। इन तीनों प्रणालियों से ही करीब 63 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होती है।माताटीला से उत्तर प्रदेश में करीब 1.09 लाख हेक्टेयर और मध्य प्रदेश में 1.16 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है।झांसी की प्यास के लिए भी राहतमाताटीला बांध झांसी महानगर के पेयजल का प्रमुख स्रोत है। इससे महानगर को करीब 110 एमएलडी पानी मिलता है। सालाना करीब दो टीएमसी पानी पेयजल के लिए खर्च होता है। पहूज बांध से भी शहर को पेयजल मिलता है। दोनों जलाशयों में पर्याप्त पानी होने से आने वाली गर्मियों में पेयजल संकट की आशंका कम हुई है।प्रमुख बांधों की स्थितिबांधपूर्ण जलस्तरवर्तमान जलस्तरभंडारणराजघाट371.00 मीटर370.35 मीटर93.30%माताटीला 308.46 मीटर307.33 मीटर81.28%सुकुवां-ढुकुवां271.27 मीटर271.27 मीटर100%पारीछा 192.94 मीटर192.94 मीटर100%पहूज 234.09 मीटर233.51 मीटर80.43%डोंगरी272.20 मीटर270.95 मीटर69.42%खपरार273.00 मीटर271.85 मीटर70.85%पहाड़ी195.93 मीटर195.40 मीटर82.75%कुरार209.70 मीटर209.10 मीटर79.01%पथरई203.80 मीटर203.30 मीटर81.11%गंगऊ 223.42 मीटर223.42 मीटर100%बरियापुर 185.01 मीटर185.01 मीटर100%मौदहा147.80 मीटर147.30 मीटर91.25%नोट: सभी जलस्तर एक सितंबर 2026 के बाढ़ नियंत्रण कक्ष के आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित हैं।क्या है अल-नीनोअल-नीनो प्रशांत महासागर के भूमध्यरेखीय हिस्से में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक बढ़ने की प्राकृतिक जलवायु घटना है। इसका असर हवाओं और बारिश के वैश्विक पैटर्न पर पड़ता है। भारत में अल-नीनो के दौरान मानसून कमजोर रहने और सामान्य से कम बारिश की आशंका बढ़ जाती है, हालांकि हर अल-नीनो वर्ष में ऐसा होना जरूरी नहीं है।