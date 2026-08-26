Jhansi News: विकास प्रस्तावों को मिली स्वीकृति
झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:09 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:09 AM IST
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मऊरानीपुर। नगर पालिका परिषद सभागार में अध्यक्ष शशि-आयुष श्रीवास की अध्यक्षता में मासिक बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से आगामी प्रांतीय मेला ''जलविहार'' को सफल एवं भव्य बनाने के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। इसके साथ ही नगर के चहुंमुखी विकास को गति देने के उद्देश्य से पार्षदों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न विकास प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार चौधरी, आकाश आर्य, प्रतिपाल सिंह, गीता देवी खेवरिया, संगीता पांडेय, संध्या विश्वकर्मा, रूबी मोदी, छगनलाल राजपूत, सुनील शर्मा, आशीष कौशिक आदि मौजूद रहे। संवाद
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