धर्मांतरण मामला: युवक ने दर्ज कराए बयान, बबीना समेत सदर बाजार स्थित चर्च के भी शामिल होने का लगाया आरोप
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Wed, 26 Aug 2026 11:19 AM IST
सार
पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई हैं। बबीना थानाध्यक्ष राहुल राठौर के मुताबिक पवन के बयान दर्ज किए गए हैं। आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
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विस्तार
नौकरी दिलाने का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप के मामले में शिकायतकर्ता हमीरपुर निवासी पवन कुमार ने मंगलवार दोपहर बबीना थाने पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया। पवन के मुताबिक, उसे सदर बाजार स्थित एक चर्च में भी ले जाया गया था। उसने पुलिस को वहां ले जाने समेत पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी।
पवन ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि नौकरी की तलाश के दौरान उसकी मुलाकात पादरी राहुल राजपूत से हुई थी। आरोप है कि राहुल ने उसे अच्छी नौकरी दिलाने का भरोसा देकर अपने घर बुलाया, जहां प्रार्थना सभा चल रही थी। पवन के मुताबिक, वहां उसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की गई और पवित्र जल डालने के साथ अन्य धार्मिक प्रक्रिया कराई गई। इसके बाद उसे चर्च में बुलाया गया और ईसाई धर्म से संबंधित पुस्तकें देकर अपने परिचितों व रिश्तेदारों को इसके बारे में बताने के लिए कहा गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बाद में उसे लगा कि उसका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। जब उसने इसका विरोध करते हुए वापस जाने की बात कही तो उसके साथ गाली गलौज की गई। इस मामले की एसपी सिटी प्रीति सिंह पिछले करीब एक महीने से जांच कर रहीं हैं। यह जांच अभी तक पूरी नहीं हुई, जिससे यह भी साफ नहीं हो पा रहा कि शिकायकर्ता सही कह रहा है या नहीं। बबीना थानाध्यक्ष राहुल राठौर के मुताबिक पवन के बयान दर्ज किए गए हैं। आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
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पवन ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि नौकरी की तलाश के दौरान उसकी मुलाकात पादरी राहुल राजपूत से हुई थी। आरोप है कि राहुल ने उसे अच्छी नौकरी दिलाने का भरोसा देकर अपने घर बुलाया, जहां प्रार्थना सभा चल रही थी। पवन के मुताबिक, वहां उसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की गई और पवित्र जल डालने के साथ अन्य धार्मिक प्रक्रिया कराई गई। इसके बाद उसे चर्च में बुलाया गया और ईसाई धर्म से संबंधित पुस्तकें देकर अपने परिचितों व रिश्तेदारों को इसके बारे में बताने के लिए कहा गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बाद में उसे लगा कि उसका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। जब उसने इसका विरोध करते हुए वापस जाने की बात कही तो उसके साथ गाली गलौज की गई। इस मामले की एसपी सिटी प्रीति सिंह पिछले करीब एक महीने से जांच कर रहीं हैं। यह जांच अभी तक पूरी नहीं हुई, जिससे यह भी साफ नहीं हो पा रहा कि शिकायकर्ता सही कह रहा है या नहीं। बबीना थानाध्यक्ष राहुल राठौर के मुताबिक पवन के बयान दर्ज किए गए हैं। आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
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