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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Two months after the wedding, a husband caught his wife in the room with her lover and recorded a video.

Jhansi News: शादी के दो महीने बाद पत्नी को प्रेमी संग कमरे में पकड़ा, पति ने बनाए वीडियो

Wed, 26 Aug 2026 02:25 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Wed, 26 Aug 2026 02:25 AM IST
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Two months after the wedding, a husband caught his wife in the room with her lover and recorded a video.
झांसी। शादी के महज दो महीने बाद एक युवक ने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ घर के कमरे में आपत्तिजनक हालत में पकड़ने का दावा करते हुए एसएसपी कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई है। पति का आरोप है कि शादी के बाद से पत्नी उसे नींद की गोलियां देकर सुला देती है। उसके सो जाने के बाद मोबाइल पर प्रेमी से बात करती है।
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23 अगस्त को मेडिकल कॉलेज से लौटने पर पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ लिया। उसके फोटो एवं वीडियो भी उसने बनाया। थाना चिरगांव के तालाबपुरा गांव निवासी युवक ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 24 जून को दतिया के भांडेर क्षेत्र निवासी युवती से हुई थी। उसका कहना है कि शादी के बाद से ही उसे लगातार थकान, चक्कर और नींद आने लगी। उसे पत्नी के व्यवहार पर शक हो गया था। पत्नी के मोबाइल की रिकॉर्डिंग सुनने पर उसके प्रेम संबंध का पता चला। 19 अगस्त को घर से जेवर भी गायब हो गए। 23 अगस्त को मामा के घायल होने पर झांसी आया था। दोपहर करीब दो बजे वह चिरगांव स्थित घर लौटा। उस समय युवक घर के अंदर मौजूद था। उसकी सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी। वहां उसने वीडियो बना लिया। पुलिस उनको लेकर थाने भी गई थी लेकिन युवक के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई करके उसे छोड़ दिया। उसने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर पत्नी एवं उसके प्रेमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी बलिराज शाही के मुताबिक प्रार्थना पत्र के मुताबिक जांच की जा रही है।
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