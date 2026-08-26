Jhansi News: हाईवे पर 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी अबान की कार

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छह अगस्त की सुबह प्रयागराज से झांसी आते समय झांसी-कानपुर हाईवे पर पूंछ थाना क्षेत्र के खिल्ली गांव के पास अबान की कार हाईवे की सुरक्षा दीवार से जा भिड़ी थी। हादसे के बाद तकनीकी जांच के लिए परिवहन विभाग के आरआई राघव कुमार एवं एमटी (तकनीकी) प्रभारी शिव कुमार की अगुवाई में टीम बनाई गई। जांच के दौरान टीम ने कार के ब्रेकिंग सिस्टम, स्टीयरिंग, सस्पेंशन, पहिये, व्हील अलाइनमेंट, वाहन की बॉडी का क्रश पैटर्न, पैसेंजर कंपार्टमेंट, एयरबैग और सीट-बेल्ट सिस्टम की जांच की। जांच में यह भी देखा गया कि हादसे से पहले कार में कोई यांत्रिक खराबी तो नहीं थी। अबान की कार में बायां फ्रंट हिस्सा कंक्रीट की कठोर दीवार से टकराने के बाद पीछे की सीट तक धंस गया था। हादसे के बाद कार का हाल देखकर यह पता चला कि उस समय उसकी रफ्तार 130 किलोमीटर के करीब थी। इसी रफ्तार में कार सीधे कंक्रीट की मजबूत सुरक्षा दीवार से जा टकराई। टक्कर की वजह से स्टीयरिंग से पहियों को नियंत्रित करने वाला टाई-रॉड क्षतिग्रस्त हो गया। एयरबैग भी अबान की जान नहीं बचा सका। क्षेत्राधिकारी (मोंठ) सुनील शर्मा का कहना है कि तकनीकी टीम के सदस्यों ने आकर कार का परीक्षण किया था। उनकी जांच रिपोर्ट शासन को भी भेजी गई है।000कंक्रीट की दीवार से टक्कर में आगे का हिस्सा पीछे तक कैसे धंसासुरक्षा दीवार से टक्कर के बाद कार का बायां हिस्सा पूरी तरह पीछे की ओर धंस गया। तकनीकी भाषा में इसे फ्रंटल डिफॉर्मेशन क्रश कहते हैं। हादसे में अगली सीट पर बैठे यात्री के लिए यह सबसे जानलेवा होता है। कार लगभग 36.1 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रही थी। ऐसे में चालक के पास सामने आई बाधा से बचने के लिए एक सेकंड का ही मौका था, उस दौरान भी कार करीब 36 मीटर आगे बढ़ गई। इस वजह से कंक्रीट की सुरक्षा दीवार से भिड़ते ही कार का फ्रंट क्रश जोन पीछे के पैसेंजर हिस्से तक जा पहुंचा था।000दस फीट ऊपर उछलने के बाद दाएं पहिये पर गिरी कारहादसे में कार टक्कर के बाद करीब 10 फीट की ऊंचाई तक उछली और फिर दाएं टायर के बल नीचे आकर गिरी। ऐसी स्थिति में दायां पहिया और सस्पेंशन सामान्य सड़क संपर्क की तुलना में अचानक बहुत अधिक वर्टिकल इम्पैक्ट लोड झेलते हैं। जमीन से टकराते समय वाहन का पूरा भार उस हिस्से में आया, इसे तकनीकी रूप से इम्पैक्ट लोडिंग बताया जाता है। हादसे के बाद इसी वजह से बाएं हिस्से के टकराने के बावजूद कार के दाएं हिस्से के टायर समेत सस्पेंशन क्षतिग्रस्त हो गया था।