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संवाद न्यूज एजेंसीबबीना। छावनी परिषद की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। नगर में जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हैं। भारी-भरकम बजट खर्च होने के बावजूद नियमित सफाई का अभाव है। छावनी परिषद विद्यालय के दूसरे गेट से हाट-बाजार तक गंदगी फैली है। पुलिस क्वार्टर के समीप और कुरैशी मोहल्ले के सामने भी कचरा जमा है।सड़क किनारे प्लास्टिक, पॉलिथीन और घरेलू कचरे के ढेर लगे हैं। कई स्थानों पर गोवंश कचरे में भोजन तलाशते दिखाई देते हैं। विद्यालय के पास कचरा होने से विद्यार्थियों को दुर्गंध और गंदगी से परेशानी की आशंका है। राहगीरों और स्थानीय लोगों को भी मुख्य मार्ग पर कचरे से दिक्कत हो रही है।क्या कहते हैं स्थानीय निवासीछावनी परिषद विद्यालय के गेट पर कचरे का ढेर लगा है, जिसके ठीक बगल में बच्चों की कक्षाएं संचालित होती हैं। ऐसे स्थान पर कचरा जमा रहना उचित नहीं है। परिषद को तत्काल कचरा हटवाकर यहां से किसी निर्धारित स्थान पर शिफ्ट कराना चाहिए, जिससे बच्चों को गंदगी और दुर्गंध के बीच पढ़ाई न करनी पड़े।-सोनू सिकरवारबाजार में साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था होना जरूरी है। बाजार में गंदगी जमा रहने से दुकानदारों के साथ खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों को भी परेशानी होती है। व्यापारिक क्षेत्रों में नियमित सफाई कराई जानी चाहिए, ताकि बाजार का वातावरण स्वच्छ बना रहे।-राकेश सोनी, सराफा व्यापारीनालियों में आए दिन पानी भर जाता है। समय से साफ-सफाई और देखरेख नहीं होने के कारण नालियों का पानी सड़कों पर आ जाता है। इससे आमजन को आवागमन में परेशानी होती है। नालियों की नियमित सफाई और जलनिकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराई जानी चाहिए।-शैलेश शिवहरे, व्यापार मंडल अध्यक्षछावनी परिषद के मुख्य कार्य भी कई बार रस्म अदायगी तक सीमित रह जाते हैं। नगर की बुनियादी व्यवस्थाओं पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। सफाई जैसी मूलभूत सुविधा के लिए भी लोगों को परेशान होना पड़ रहा है।-अमित त्रिपाठी