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गरौठा। जन जागरण सेवा संस्थान ने गरौठा में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय स्थापित करने की मांग की है। मंगलवार को जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी सुनील कुमार को सौंपा गया। प्रदेश सरकार ने जनपद की पिछड़ी तहसील गरौठा में यह विद्यालय प्रस्तावित किया था। क्षेत्रीय विधायक जवाहर लाल राजपूत ने विद्यालय के लिए गरौठा और वीरपुरा में भूमि का सर्वेक्षण किया है। विभिन्न स्थानों पर भूमि का निरीक्षण भी हो चुका है। संस्थान ने कहा कि विद्यालय से ग्रामीण और बीहड़ क्षेत्र के बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिलेगी। उन्होंने राजस्व विभाग से भूमि चयन प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने की मांग की। संस्थान ने वीरपुरा में विद्यालय की स्थापना सुनिश्चित कराने पर जोर दिया। इस दौरान अभय त्रिपाठी, जगजीवन मिश्रा, योगेश व्यास, राजकुमार गुप्ता, अरविंद सोनी, अनुज द्विवेदी, रवि कौशल, चंद्रमणि, आकाश सोनी, उमाशंकर मिश्रा, मोहित मिश्रा, रमेश पटेरिया, धीरेंद्र शर्मा, अश्वनी पस्तोर, एडवोकेट आशीष चतुर्वेदी, सुशील पाठक आदि मौजूद रहे। संवाद