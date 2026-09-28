Jhansi News: विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत

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संवाद न्यूज एजेंसीदतिया। बड़ौनी कस्बे में शनिवार शाम 29 वर्षीय संगीता यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव घर के कमरे में फंदे पर लटका मिला। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं।बताया गया कि संगीता की शादी सात साल पहले संतोष यादव से हुई थी, उनके दो बच्चे हैं। मृतका के पिता ने बताया कि ससुराल पक्ष 10 लाख रुपये दहेज मांग रहा था। पांच लाख रुपये दिए जा चुके थे, लेकिन शेष पांच लाख रुपये न मिलने पर संगीता को प्रताड़ित किया गया। मायके वालों का दावा है कि गला दबाकर हत्या कर शव को फंदे पर लटकाया गया।दतिया एसडीओपी आकांक्षा जैन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। रविवार को तीन डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमॉर्टम किया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का खुलासा होगा और आरोपों की जांच जारी है।