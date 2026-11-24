विज्ञापन





झांसी। आईटीआई अंडरब्रिज के नीचे जलभराव की समस्या सोमवार को खत्म हो गई। यहां पर सफाई न होने से कचरा जम जाने से अंडरब्रिज के नीचे कई दिनों से पानी भरा हुआ था। जबकि, हाल फिलहाल कोई बारिश भी नहीं हुई। जलभराव से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। अमर उजाला में सोमवार के अंक में इस जनसमस्या की खबर प्रकाशित हुई। इसके बाद सरकारी महकमे की नींद टूटी और सफाई कराई गई। जमा गंदगी हटते हुए यहां भरा पानी निकल गया। ब्यूरो