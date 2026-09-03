झांसी-खजुराहो हाईवे पर हादसा: अज्ञात भारी वाहन से भिड़ी एंबुलेंस, चालक की मौत, गाड़ी के अंदर फंस गया था

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मृतक की पहचान मन्नू कुशवाहा (36) निवासी भकौरा, मऊरानीपुर के रूप में हुई है। बताया गया कि मन्नू झांसी में मरीज छोड़ने के बाद एंबुलेंस लेकर मऊरानीपुर लौट रहा था। निवाड़ी भाटा के पास वाहन को ओवरटेक करते समय उसकी एंबुलेंस अज्ञात भारी वाहन से जा टकराई। हादसे की सूचना मिलते ही रोड पेट्रोलिंग टीम और पुलिस मौके पर पहुंची।दुर्घटना की जानकारी मिलते ही सीआरओ संजय सिंह चंदेल पेट्रोलिंग टीम और एंबुलेंस के साथ मौके पर पहुंचे। एंबुलेंस बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण चालक उसमें फंस गया था। टीम ने काफी मशक्कत के बाद उसे वाहन से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी।मन्नू कुशवाहा दो भाइयों में सबसे बड़ा था। परिवार में उसकी पत्नी अनीता और चार छोटे बच्चे हैं। इनमें 10 वर्षीय बेटी राखी,जानवी आठ वर्षीय, खुशी पांच वर्षीय बेटी और एक वर्षीय बेटा शामिल हैं। मन्नू ही एंबुलेंस चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था और परिवार की आय का एकमात्र सहारा था। अचानक हुई इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पिता की मौत से चारों बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। गांव के अखिलेश श्रीवास ने बताया कि मन्नू के परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही बेहद कमजोर है। ऐसे में परिवार के सामने अब बच्चों की परवरिश और रोजमर्रा के जीवन-यापन की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। पुलिस ने मामले में अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के बाद पुलिस अज्ञात भारी वाहन और उसके चालक की जानकारी जुटाने में लगी है।