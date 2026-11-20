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हादसे में ऑटो सवार दो युवकों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। दोनों की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। ऑटो में सब्जियां ले जाने वाले कैरेट लदे हुए थे।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बुधवार तड़के करीब चार बजे औपरा गांव के पास हार्वेस्टर जा रहा था। इसी दौरान मोंठ से झांसी की ओर जा रहा ऑटो पीछे से हार्वेस्टर में जा घुसा। अचानक हुए हादसे के कारण पीछे से आ रही प्राइवेट शताब्दी बस का चालक भी वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और बस ऑटो से टकरा गई।