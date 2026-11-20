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परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह नजर आया। निर्धारित समय में विद्यार्थियों ने सवालों के जवाब हल कर अपनी उत्तर पुस्तिकाएं जमा कीं। इसके अलावा डायरेक्ट केंद्र पर रेजोनेंस कोचिंग पर परीक्षा का आयोजन हुआ।ओलंपियाड के माध्यम से विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ देश-दुनिया की घटनाओं, सामान्य ज्ञान और विभिन्न विषयों की जानकारी परखने का अवसर मिला। परीक्षा में विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थित ढंग से परीक्षा संपन्न कराई गई।माउंट लिट्रा जी की प्रधानाचार्य अर्चना स्टुअर्ट ने बताया कि अमर उजाला ओलंपियाड जैसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सामान्य ज्ञान की परीक्षा से बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ती है और उन्हें अपनी जानकारी का आकलन करने का अवसर मिलता है। इस तरह की प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है। साथ ही भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उनका आत्मविश्वास भी मजबूत होता है।