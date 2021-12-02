Jalaun News: उदनपुर-कुसमरा मार्ग पर दिनदहाड़े महिला से छिनैती

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मरगांया निवासी सोमवती पत्नी भूरा थाना क्षेत्र के कुसमरा गांव निवासी बलवान के घर मेहमानी में जा रही थीं। वह बस से उदनपुर में उतरने के बाद कुसमरा की ओर पैदल जा रही थीं। महिला के अनुसार रास्ते में एक युवक पीछे से उनके साथ चलने लगा, जबकि उसका साथी कुछ दूरी पर पहले से खड़ा था। सुनसान रास्ते पर महिला को अकेला पाकर दोनों युवकों ने कथित तौर पर वारदात को अंजाम दिया और सामान लेकर भाग निकले।पीड़िता के मुताबिक उसके गले में करीब 20 हजार रुपये कीमत का मंगलसूत्र और पैरों में करीब 10 हजार रुपये की पायल थी। इसके अलावा पर्स में 600 रुपये नकद और एक कीपैड मोबाइल फोन रखा था। महिला का आरोप है कि दोनों युवकों ने जेवर, नकदी और मोबाइल छीन लिया। सीओ राजेश कमल का कहना है कि लूट जैसी घटना नहीं हुई है, जानकारी में पता चला है कि महिला से टप्पेबाजी हुई है। जांच की जा रही है।दिनदहाड़े वारदात से खलबलीदिनदहाड़े महिला से छिनौती की घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में खलबली मच गई। पीड़िता की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। महिला ने आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी और लूटे गए सामान की बरामदगी की मांग की है।