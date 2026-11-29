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रविवार को जिले का अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके एक दिन पहले शनिवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा था। इस तरह 24 घंटे के भीतर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में एक-एक डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।रविवार सुबह मौसम सामान्य रहा और दोपहर तक धूप खिली रही। धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिली, लेकिन धीरे-धीरे आसमान में बादल छाने लगे। इसके साथ ही सर्द हवाएं चलनी शुरू हो गईं। शाम होते-होते हवाओं का असर तेज हो गया, जिससे बाजारों और सड़कों पर निकलने वाले लोगों ने ठंड महसूस की। रात में सर्द हवाओं के चलते ठिठुरन और बढ़ गई।मौसम में आए इस बदलाव का असर लोगों की दिनचर्या पर भी दिखाई देने लगा है। सुबह और शाम के समय लोग गर्म कपड़ों में नजर आने लगे हैं। वहीं, रात में ठंड बढ़ने से लोगों ने रजाई और कंबल का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है।मौसम वैज्ञानिक विस्तर जोशी ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव बना रहेगा। मौसम में बदलाव के साथ रात के तापमान में गिरावट का असर महसूस किया जा सकता है।