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नवीन कुमार सिंह यादव कमलेश सिंह के पुत्र हैं। उन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा महर्षि विद्या मंदिर उरई से प्रथम श्रेणी में पास की। इसके बाद उन्होंने प्रयागराज से बीए की पढ़ाई पूरी की और वहीं रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। लगातार मेहनत से उन्होंने पहली ही कोशिश में यह सफलता हासिल की। उनके पिता कमलेश सिंह भी उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर सेवाएं देने के बाद मार्च 2026 में सेवानिवृत्त हुए हैं। चाचा पूर्व प्रधान कामतानाथ यादव ने भी हर्ष जताया है।

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उरई। डकोर ब्लॉक की ग्राम पंचायत जयपुरा निवासी नवीन कुमार सिंह यादव का उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर (स्टेनो) के पद पर चयन हुआ है। तीन सितंबर 2026 को चयन होने के बाद उन्हें प्रशिक्षण के लिए मेरठ पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भेजा गया है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है।