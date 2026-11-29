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कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद के जिलाध्यक्ष घनश्याम दास शाक्यवार ने की। विशिष्ट अतिथि प्रमोद कुमार शाक्यवार, ईश्वर दयाल शाक्यवार और राहुल शाक्यवार ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की।समारोह में संतोषी-भूपत सिंह, अंकिती-अमित, बबली-रोहित, संतोषी-विमल, उर्मिला-सुदीप, रोशनी-गजेंद्र सिंह, काजल-गंगा सिंह, लक्ष्मी-अनुज कुमार, उर्मिला-राहुल वर्मा, सोहानी-रविशंकर और सृष्टि-सौरभ शाक्य का विवाह संपन्न हुआ। परिषद की ओर से सभी जोड़ों को गृहस्थी का सामान उपहार में दिया गया।हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानपत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मनोज राजपूत, पुष्पेंद्र सिंह सेंगर, आशु तिवारी, रामप्रकाश मुखिया, सुमन वर्मा, रामजी शाक्य, ब्रजेंद्र शाक्यवार और राजकुमार शाक्यवार मौजूद रहे।