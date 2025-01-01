Jalaun News: घरेलू काम करते समय करंट लगने से युवक की मौत

थाना क्षेत्र की नरौल पंचायत के कदमपुरा गांव में शनिवार को घरेलू काम करते आलोक उर्फ गोलू (28) गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें जिला अस्पताल भिंड ले गए, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।परिजनों ने बताया कि आलोक अपने पीछे पत्नी सोनम और दो साल की बेटी नंदनी को छोड़ गए हैं। जवान बेटे की मौत से परिजन सदमे में हैं, वहीं पति को खोने के बाद पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। मासूम बेटी के सिर से पिता का साया उठने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।