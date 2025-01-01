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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Youth dies of electric shock while doing household chores.

Jalaun News: घरेलू काम करते समय करंट लगने से युवक की मौत

Sun, 11 Oct 2026 01:03 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:03 AM IST
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Youth dies of electric shock while doing household chores.
फोटो - 07 मृतक आलोक उर्फ गोलू की फाइल फोटो। - फोटो : Archive
रामपुरा। घरेलू काम करते समय करंट की चपेट में आए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। जवान बेटे की मौत से परिवार में मातम छा गया।
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थाना क्षेत्र की नरौल पंचायत के कदमपुरा गांव में शनिवार को घरेलू काम करते आलोक उर्फ गोलू (28) गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें जिला अस्पताल भिंड ले गए, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

परिजनों ने बताया कि आलोक अपने पीछे पत्नी सोनम और दो साल की बेटी नंदनी को छोड़ गए हैं। जवान बेटे की मौत से परिजन सदमे में हैं, वहीं पति को खोने के बाद पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। मासूम बेटी के सिर से पिता का साया उठने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
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