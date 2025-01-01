Jalaun News: गोवंश से टकराकर घायल बाइक सवार की मौत

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कैलिया थाना क्षेत्र के बरोदा कलां गांव निवासी हरीप्रकाश पटेल (42) कोंच स्थित सरस्वती बालिका विद्या मंदिर का स्कूली वाहन चलाता था। शुक्रवार को वह किसी काम से बाइक पर सवार होकर गांव से कोंच आया था। रात में वापस गांव लौटते समय ग्रीन गार्डन के पास अचानक सड़क पर आए गोवंश से उसकी बाइक टकरा गई। हादसे में वह बाइक समेत सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया।मौके से गुजर रहे राहगीरों ने घायल युवक को तत्काल कोंच सीएचसी पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल से उसे ग्वालियर भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हरीप्रकाश अपने पिता का इकलौता पुत्र था। उसके परिवार में 20 वर्षीय बेटी और 18 वर्षीय बेटा है। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। सीओ परमेश्वर प्रसाद का कहना है कि युवक की मौत की सूचना मिली है। जांच की जा रही है कि हादसा कैसे हुआ।