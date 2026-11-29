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कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल संदीप कुमार रहे। बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर और हिंद मेडिकल कॉलेज बाराबंकी के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों को सेवाएं दीं।शिविर में कर्नल मुन्ना सिंह चौहान, डॉक्टर कुनाल, डॉक्टर आकाश छारी, डॉक्टर स्नगदा भारद्वाज, डॉक्टर समीक्षा जैन और आशुतोष पाराशर ने मरीजों का परीक्षण किया। डॉक्टर प्रतीक मेहरोत्रा, डॉक्टर अवंतिका मेहरोत्रा और पूर्व विधायक डॉक्टर अरुण मेहरोत्रा ने भी सहयोग दिया। ग्रामीणों और पूर्व सैनिकों ने इस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाया। इस दौरान कर्नल दुष्यंत सिंह चौहान और कैप्टन अखिलेश नगायच सहित अन्य पूर्व सैनिक मौजूद रहे।