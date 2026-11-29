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कालपी। समाजवादी पार्टी ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में पार्टी ने पूर्व मंत्री श्रीराम पाल को कालपी विधानसभा क्षेत्र का एसएसआर पीडीए प्रभारी नियुक्त किया है। जिम्मेदारी मिलने पर श्रीराम पाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसका पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। कार्यकर्ताओं को साथ लेकर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का काम करेंगे।