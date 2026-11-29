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युवती का संपर्क बजीदा गांव में किराए के मकान में रहने वाले समीर खान से हुआ था। दो दिन पहले युवक बाजार आया और युवती को घुमाने के बहाने अपने कमरे पर ले गया। आरोप है कि वहां उसने युवती से दुष्कर्म किया। युवती ने अपने पिता को पूरी बात बताई, जिसके बाद पिता के साथ कोतवाली पहुंचकर शिकायत की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर युवती का मेडिकल परीक्षण कराया। कोतवाली प्रभारी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है और मजिस्ट्रेट के समक्ष युवती के बयान भी दर्ज कराए जाएंगे।

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उरई। शहर के एक मोहल्ले की युवती ने एक युवक पर घुमाने के बहाने कमरे पर ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।