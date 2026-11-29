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उरई। 1857 की क्रांति के महानायक क्रांतिकारी मातादीन वाल्मीकि की जयंती रविवार को मनाई गई। इस अवसर पर अनूप वाल्मीकि के बघौरा स्थित आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें वाल्मीकि समाज के लोगों ने मातादीन वाल्मीकि के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि क्रांतिकारी मातादीन वाल्मीकि का देश की आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके संघर्ष और बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। कार्यक्रम में वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष एवं पूर्व अधिशासी अधिकारी किशोरी लाल वाल्मीकि, यूनियन अध्यक्ष संजय भारती, रमेश फौजी, नीतू वाल्मीकि, अनूप वाल्मीकि सहित अन्य लोग मौजूद रहे। (संवाद)