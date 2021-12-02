Jalaun News: सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में जालौन पुलिस प्रदेश में दूसरे स्थान पर
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:59 AM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:59 AM IST
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उरई। सीएम डैशबोर्ड की सितंबर 2026 की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में कानून-व्यवस्था से जुड़े मानकों पर जालौन पुलिस ने दूसरा स्थान हासिल किया है। जिला पुलिस लगातार टॉप-10 में बनी हुई है।
एएसपी डॉ. ईशान सोनी ने बताया कि सीएम डैशबोर्ड पर कार्यों की नियमित निगरानी, विभिन्न पोर्टलों की कमियों को दूर करने और सेवाओं का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर रहा। क्षेत्राधिकारियों, थाना, चौकी और हल्का प्रभारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए निर्देशित किया गया।
जालौन पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा तथा अपराधमुक्त और भयमुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए आगे भी प्रभावी ढंग से कार्य जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है। (संवाद)
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एएसपी डॉ. ईशान सोनी ने बताया कि सीएम डैशबोर्ड पर कार्यों की नियमित निगरानी, विभिन्न पोर्टलों की कमियों को दूर करने और सेवाओं का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर रहा। क्षेत्राधिकारियों, थाना, चौकी और हल्का प्रभारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए निर्देशित किया गया।
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जालौन पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा तथा अपराधमुक्त और भयमुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए आगे भी प्रभावी ढंग से कार्य जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है। (संवाद)
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