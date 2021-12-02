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Jalaun News: सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में जालौन पुलिस प्रदेश में दूसरे स्थान पर

Sun, 11 Oct 2026 12:59 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:59 AM IST
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Jalaun Police ranks second in the state in the CM Dashboard rankings.
उरई। सीएम डैशबोर्ड की सितंबर 2026 की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में कानून-व्यवस्था से जुड़े मानकों पर जालौन पुलिस ने दूसरा स्थान हासिल किया है। जिला पुलिस लगातार टॉप-10 में बनी हुई है।
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एएसपी डॉ. ईशान सोनी ने बताया कि सीएम डैशबोर्ड पर कार्यों की नियमित निगरानी, विभिन्न पोर्टलों की कमियों को दूर करने और सेवाओं का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर रहा। क्षेत्राधिकारियों, थाना, चौकी और हल्का प्रभारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए निर्देशित किया गया।
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जालौन पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा तथा अपराधमुक्त और भयमुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए आगे भी प्रभावी ढंग से कार्य जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है। (संवाद)
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