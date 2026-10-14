Hathras News: रात 10 से सुबह आठ बजे तक ही मिलेगा वाहनों को प्रवेश

विज्ञापन

आढ़तियों के फड़ पर धान उतारने के बाद किसानों को अपने खाली ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य वाहनों को तत्काल मंडी से बाहर निकालना होगा, ताकि मंडी परिसर और अलीगढ़ रोड पर जाम की स्थिति न बने। आढ़तिया एसोसिएशन की ओर से दिए गए पत्र के आधार पर यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है।बारिश के बाद आवक घटी, धान के दाम भी गिरेसोमवार सुबह हुई बारिश का असर मंगलवार को मंडी में धान की आवक और कीमतों पर दिखाई दिया। नमी अधिक होने के कारण धान के दाम कम रहे। मंगलवार को मंडी में करीब 38 हजार क्विंटल धान की आवक हुई। हाथ से काटे गए धान का भाव 4000 से 4200 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि कंबाइन से कटाई किए गए धान की कीमत 3500 से 3800 रुपये प्रति क्विंटल तक रही। गौरतलब है कि तीन दिन पहले धान की बंपर आवक के चलते मंडी को दो दिन के लिए बंद करना पड़ा था।