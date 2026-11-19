Hathras News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Thu, 19 Nov 2026 01:30 AM IST
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- कस्बा बिसावर : गांव बरामई खेड़ा में बलिदानी चौधरी चंदन सिंह स्मारक पर भागवत कथा दोपहर 12 बजे।
- बाग बैनीराम : श्रीकृष्णलीला का मंचन शाम 7 बजे।
- आवास कॉलोनी : भागवत कथा दोपहर 2 बजे।
- सासनी : गंगा मंदिर से प्रभात फेरी सुबह 6 बजे।
- सादाबाद : रामलीला मैदान में श्रीकृष्ण लीला का मंचन शाम 7 बजे।
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- बाग बैनीराम : श्रीकृष्णलीला का मंचन शाम 7 बजे।
- आवास कॉलोनी : भागवत कथा दोपहर 2 बजे।
- सासनी : गंगा मंदिर से प्रभात फेरी सुबह 6 बजे।
- सादाबाद : रामलीला मैदान में श्रीकृष्ण लीला का मंचन शाम 7 बजे।