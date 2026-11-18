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उन्होंने जिला खाद्य विपणन अधिकारी को निर्धारित लक्ष्य पूरा कराने के निर्देश दिए। विशेष सचिव ने क्रय केंद्रों पर उपलब्ध व्यवस्थाओं और किसानों को दी जा रही सुविधाओं और खरीद प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने केंद्र प्रभारियों को पारदर्शिता के साथ किसानों की उपज खरीदने और किसी भी किसान को परेशानी न होने देने के निर्देश दिए।इसके बाद उन्होंने धान, बाजरा और मक्का खरीद की लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने खरीद में तेजी लाने, किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान समय से कराने और क्रय संबंधी अभिलेख व्यवस्थित रखने के लिए कहा। साथ ही अधिकारियों को नियमित रूप से क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए।इस दौरान संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी प्रदीप कुमार कुशवाहा, जिला खाद्य विपणन अधिकारी केपी यादव, तहसीलदार सुलभ गुप्ता और पीसीएफ के जिला प्रबंधक ललित कुमार आदि मौजूद रहे।