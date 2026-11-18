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वर्तमान में यात्री अधिक किराया खर्च करने के बजाय सामान्य श्रेणी की बसों में सफर करने को अधिक वरीयता दे रहे हैं। अब डिपो प्रशासन को आगामी सहालग के सीजन और मुख्यालय स्तर से किराये में शीतकालीन छूट मिलने का इंतजार है।हाथरस डिपो के बेड़े में वर्तमान में चार एसी बसें शामिल हैं, जो मुख्य रूप से दिल्ली और लखनऊ जैसे लंबे रूटों पर संचालित होती हैं। गर्मी और त्योहारों के दौरान इन बसों में सीट मिलना मुश्किल होता था और यात्री भार शत-प्रतिशत के आसपास रहता था, लेकिन नवंबर के दूसरे पखवाड़े में ठंड ने दस्तक दे दी है। तापमान में गिरावट आने के कारण यात्रियों को अब एसी की ठंडक की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है।यात्रियों की संख्या में आई इस गिरावट से डिपो की आय पर भी असर पड़ रहा है। हाथरस डिपो प्रभारी मंगेश कुमार का मानना है कि हर वर्ष की तरह इस बार भी सर्दियों के मौसम को देखते हुए परिवहन निगम मुख्यालय की ओर से एसी बसों के किराये में विशेष छूट लागू किए जाने की उम्मीद है। यदि किराये में कटौती होती है, तो यात्रियों का रुझान फिर से एसी बसों की ओर बढ़ सकता है। इसके अलावा आगामी 20 नवंबर से शुरू हो रहे सहालग के सीजन से भी डिपो प्रशासन को यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।