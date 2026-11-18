विज्ञापन

सीओ योगेंद्रकृष्ण नारायण ने बताया कि 15 नवंबर की रात करीब आठ बजे गांव अरौठा में पुरानी रंजिश में नामजद आरोपियों ने एकराय होकर संजय कुमार के पार्टनर और कर्मचारियों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग और पथराव किया था। घटना में योगवीर, दिग्विजय और लवकेश गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जबकि एक वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया था।मामले में संजय कुमार की तहरीर पर 16 नवंबर को कोतवाली में संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एसपी के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में वांछित कुलदीप और संतोष उर्फ सचदेव निवासी गांव अरौठा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक और उपनिरीक्षक योगेंद्र कुमार शामिल रहे। संवाद